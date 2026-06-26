Das Bollants Spa im Park, Autograph Collection by Marriott in Bad Sobernheim öffnet im Juli 2026 wieder seine Türen im Nahetal. Künftig begrüßt Hoteldirektorin Britta Krug im traditionsreichen Haus ausschließlich Gäste ab 16 Jahren und setzt noch stärker auf stilvolle Wellbeing-Auszeiten, die einen stressigen Alltag vergessen lassen und frische Energie bringen. Das neue Adults-Only-Konzept schafft noch mehr Raum für Erholung und Regeneration. Seit dem Beitritt zur Autograph Collection by Marriott im vergangenen Jahr wird das Hotel mit 91 Zimmern und Suiten umfassend modernisiert und weiterentwickelt. Das neue Gestaltungskonzept ist konsequent an die umgebende Landschaft angelehnt. Natürliche Materialien wie Holz, Stein und Leinen, ruhige Farbwelten sowie großzügige Fensterfronten schaffen eine reduzierte, elegante Atmosphäre. Im 3.500 Quadratmeter großen Spa-Bereich laden mehrere Saunen, Dampfbäder, Behandlungsräume sowie In- und Outdoorpools zum Erholen ein. Highlight ist der große Außenpool, eingebettet in die Parklandschaft. Der Spa-Garten an der Nahe ergänzt das Angebot um Lehmbäder im Freien. Das Spa-Konzept stellt Entschleunigung, Regeneration und die bewusste Verbindung zur Natur in den Mittelpunkt. Ergänzt wird das Angebot durch ein erweitertes Spa-Menü sowie die naturinspirierte Pflege von Trawenmoor by Dr. Spiller. Die neun Lodges by Bollants sowie das Landhaus by Bollants sind künftig eigenständige Urlaubswelten. Die insgesamt 28 Wohneinheiten gehören nicht zur Autograph Collection by Marriott und liegen nur wenige Gehminuten vom Hotel entfernt. Sie verbinden naturnahes Wohnen mit viel Privatsphäre und individuellem Freiraum. Familien und Kinder sind hier weiterhin willkommen. www.bollants.de