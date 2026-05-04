hat die Leitung des Ostseehotel Ahlbeck, Seetelhotels übernommen. Er kann auf über 28 Jahre Erfahrung in der Hotellerie zurückblicken. Kröger wurde in Ostwestfalen geboren, lebt aber schon seit 2002 in Mecklenburg-Vorpommern. Seine Laufbahn begann als Restaurantfachmann. Es folgten leitende Funktionen, etwa als Hoteldirektor und General Manager. Neben Häusern der Seetelhotels wirkte er auch in privat geführten Hotels. Seine Haltung zur Gastfreundschaft und sein Blick für das Wesentliche machten ihn zu einer Bereicherung für das Haus in Ahlbeck, so Rolf Seelige-Steinhoff, geschäftsführender Gesellschafter der Seetelhotels. Kröger selbst sieht es als Pflicht und Ehre an, „Menschen ein besonderes Erlebnis zu bieten und ihnen das Gefühl zu geben, wirklich willkommen zu sein.“ Nun soll er das Ostseehotel Ahlbeck weiterentwickeln, bestehende Angebote ausbauen und den Gästen ein verlässliches Urlaubserlebnis bieten.