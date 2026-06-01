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Auszeit vom Alltag, wohltuende Me-Time genießen und trotzdem ungezwungen Anschluss finden? Was im klassischen Wellness-Tourismus oft wie ein Widerspruch wirkt, ist im Hotel AVIVA****s make friends in Oberösterreich gelebte Philosophie. Als wegweisendes Lebensgefühl-Hotel bricht das AVIVA mit traditionellen Pärchen-Klischees und positioniert sich als die Top-Adresse für Wellness für Singles und Alleinreisende, die state-of-the-art Erholung und echtes Wellbeing suchen.

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Gemeinsam statt einsam:

Das „make friends“-Konzept im Fokus

Wer alleine reist, wünscht sich meist die perfekte Balance zwischen individuellem Rückzug und inspirierender Gesellschaft. Genau hier setzt das einzigartige „make friends“-Konzept des Hauses an. Die gesamte Infrastruktur ist darauf ausgerichtet, Menschen unkompliziert zu verbinden – wenn man möchte.

Das Herzstück des kulinarischen Konzepts bilden die großen, gemeinsamen Kommunikationstische beim Abendessen. Hier startet der Abend ganz automatisch mit anregenden Gesprächen in lockerer Atmosphäre – ganz ohne die typische Befangenheit, die Alleinreisende oft in klassischen Restaurants erleben.

Ganzheitliches Wellbeing auf sechs Säulen

Moderne Erholung geht heute weit über eine klassische Massage hinaus. Das exklusive AVIVA Wellbeing-Konzept wurde daher gezielt auf die mentalen und körperlichen Bedürfnisse von Singles zugeschnitten. Es vereint sechs fundamentale Bereiche zu einem holistischen Urlaubserlebnis:

wellSoul: Emotionale Balance finden, Ballast abwerfen und die innere Mitte stärken.

Emotionale Balance finden, Ballast abwerfen und die innere Mitte stärken. wellBody: Regeneration pur in einer erstklassigen Wellnesslandschaft.

Regeneration pur in einer erstklassigen Wellnesslandschaft. wellBeauty: Hochwertige Pflegekonzepte, die das äußere Strahlen und das Selbstbewusstsein supporten.

Hochwertige Pflegekonzepte, die das äußere Strahlen und das Selbstbewusstsein supporten. wellSport: Energiegeladene Bewegung in der Gruppe, die zusammenschweißt.

Energiegeladene Bewegung in der Gruppe, die zusammenschweißt. wellMind: Mentale Impulse und Coachings für persönliche Weiterentwicklung.

Mentale Impulse und Coachings für persönliche Weiterentwicklung. wellFood: Eine vitale, genussvolle Kulinarik, die den Körper nährt und beim Essen verbindet.

Wellness-Infrastruktur, die keine Wünsche offenlässt

Der Spa- und Außenbereich des Hotels bietet den idealen Rahmen für die Säulen wellBody und wellSoul. Die weitläufige Infrastruktur kombiniert Mühlviertler Natur mit modernem Design:

Premium-Wellness: Entspannung pur versprechen der großzügige Indoorpool und der idyllisch angelegte Naturschwimmteich mit Blick in die Natur.

Entspannung pur versprechen der großzügige und der idyllisch angelegte mit Blick in die Natur. Saunavielfalt & Ruhe: 6 verschiedene Saunen bieten für jeden Geschmack die richtige Temperatur – vom sanften Schwitzen bis zur finnischen Hitze. Danach lädt der Ruheraum mit Wasserbetten zum Tiefenentspannen ein.

bieten für jeden Geschmack die richtige Temperatur – vom sanften Schwitzen bis zur finnischen Hitze. Danach lädt der zum Tiefenentspannen ein. Kommunikative Hotspots: Wer nach dem Saunagang die Geselligkeit sucht, trifft sich an der stylischen Poolbar auf einen erfrischenden Drink.

Aktivprogramm, Events & Nightlife

Ein AVIVA-Urlaub lebt von der Dynamik. Neben dem täglich inkludierten Sport- & Aktivprogramm, das von geführten Wanderungen bis zu Fitnesskursen reicht, setzt das Hotel auf maximale Vielfalt durch abwechslungsreiche Themenwochen & Events. Das Spektrum reicht von spezialisierten Sport-Camps über kreative und mentale Workshops bis hin zu hochkarätigen Event-Highlights.

Auch Nachtschwärmer kommen voll auf ihre Kosten: Für zünftige Hüttenabende und urige Geselligkeit öffnet die hoteleigene AVIVA Alm ihre Türen. Wer danach das Tanzbein schwingen und den Tag zur Nacht machen möchte, feiert mit alten und neuen Freunden in der hoteleigenen Disco.

Die Zukunft des Single-Wellnessurlaubs

Das Hotel AVIVA zeigt, dass Single-Wellness die ultimative Form der Selbstfürsorge ist. Durch die perfekte Symbiose aus dem „make friends“-Gedanken, einer erstklassigen Wellness- und Entertainment-Infrastruktur und den sechs tiefgreifenden Wellbeing-Säulen entsteht eine Auszeit, die weit über den Urlaub hinaus nachwirkt.

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Aufmacherbild: OberoesterreichTourismusGmbH/MartinFickert