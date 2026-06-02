Im Frühjahr 2027 soll in Baden-Baden The Floris als modernes Grandhotel neu eröffnen. Für das geplante 4-Sterne-Superior-Haus wird das frühere Hotel am Sophienpark in enger Abstimmung mit dem Denkmalamt umfassend revitalisiert. Dabei sollen historische Elemente des traditionsreichen Hauses wie das Treppenhaus oder freigelegte Mosaike erhalten und hervorgehoben werden. Das Gestaltungskonzept sieht eine Verbindung aus Elementen der Belle Époque mit modernem Design vor. Neben dem „1733 Restaurant & Bar“, das sich auch an Gäste aus der Region richten wird, sind auch ein Wellness- und Fitnessbereich, Flächen für Meetings sowie exklusive Gartenbereiche für Hotelgäste vorgesehen. Der Betrieb soll schon während der Bauphase teilweise fortgeführt und schrittweise aufgebaut werden. Angesprochen werden soll ein internationales Publikum. Die Immobilie gehört der Architektenfamilie Wilhelm.

Aufmacherbild: Rendering: Hotel am Sophienpark GmbH