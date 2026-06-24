Ende Juni 2026 eröffnet Wellnest seinen ersten Standort in Berlin und bringt damit sein innovatives Wellnesskonzept in die Hauptstadt – als achten Standort. Die neue Location in der Alboinstraße 18 entsteht im denkmalgeschützten Gebäude des ehemaligen RAW Tempelhof und verbindet historische Substanz mit modernem Rückzugsdesign. Auf einer Fläche von rund 2.500 Quadratmetern und mit insgesamt 20 sogenannten „Nestern“ entsteht der bislang größte Wellnest-Standort. Hier bietet das Unternehmen private Spa-Erlebnisse, die digital buchbar, hochwertig gestaltet und individuell nutzbar sind. Statt öffentlicher Badelandschaften setzt Wellnest bewusst auf Ruhe, Privatsphäre und Einfachheit. Die Räume sind auf das Wesentliche reduziert. Der Wunsch nach Entschleunigung und Auszeit-Konzepten, die sich einfach in den Alltag integrieren lassen, trifft dabei auf den Trend der Individualisierung. www.wellnest.me