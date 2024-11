DUFTSTARS 2024: So duftet Deutschland

Die Fragrance Foundation Deutschland ehrte am Donnerstagabend im Rahmen einer großen Gala zum 32. Mal die Parfumkreationen des Jahres mit dem Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS. Zu den Gewinnern, die in der Düsseldorfer Rheinterrasse mit der neu gestalteten Trophäe ausgezeichnet wurden, gehören u.a. „Alien” von Mugler, „Electric Cherry“ von Tom Ford, „Myslf” von Yves Saint Laurent sowie der Duft „Grazie“ der Marke Acqua di Parma. Der Persönlichkeitspreis ging in diesem Jahr an den Parfümeur und Duftunternehmer Erwin Creed.

Die Entscheidung, welche Parfumkreationen in den Kernkategorien ausgezeichnet wurden, fällte im Vorfeld eine Fachjury aus rund 150 Personen aus den Bereichen Industrie, Riechstoffhersteller, Handel und Medien. Die Wahl erfolgte geheim und unter anwaltlicher Aufsicht.

Zu den prominenten Preispaten gehörten u.a. Jana Ina Zarrella, Amira Aly, Cathy Hummels und Fußball-Nationalspieler Jonas Hofmann. Die Laudatio auf den Preisträger Erwin Creed hielt Wayne Carpendale. Moderiert wurde das Event von Frauke und Nele Ludowig.

„Düfte sind in der heutigen Zeit ein unverzichtbares Stück unseres Lebensgefühls und fester Bestandteil unseres täglichen Outfits“, sagt Udo Heuser, Präsident der Fragrance Foundation Deutschland. „Sie entführen uns in eine andere Welt, begleiten uns in unterschiedlichen Stimmungen und unterstreichen unsere Persönlichkeit. Die enorme Bandbreite wurde bei der Gala der Fragrance Foundation Deutschland zur Verleihung des Deutschen Parfumpreises DUFTSTARS auf beeindruckende Weise deutlich.“

Andreas Fuhlisch, Geschäftsführer der Fragrance Foundation Deutschland, betont: „Die DUFTSTARS 2024 unterstreichen einmal mehr die weitreichende Kreativität unserer faszinierenden Branche. Unter den Preisträgern sehen wir herausragende Innovationen und bereits seit Langem erfolgreich etablierte Konzepte. Alle diese Düfte sind hochwertige olfaktorische Botschafter, die Emotionen und Erinnerungen transportieren und dadurch die Menschen jeden Tag aufs Neue inspirieren.“

Und das sind die Gewinner:

Weitere Bilder und Impressionen finden Sie unter www.duftstars.de