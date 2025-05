And the Winner is … hieß es am 5. Mai 2025 bei der Verleihung von Wellness Aphrodite, Lieblings Chalet Award und COOLSTER POOL. Mittlerweile zum 22. Mal zeichnete das Reiseportal meintophotel.de die besten Wellnesshotels im deutschsprachigen Raum aus. Zum zweiten Mal im Rahmen einer gemeinsamen Gala verliehen wurden der Lieblings Chalet Award und der COOLSTE POOL. Den beeindruckenden Rahmen des hochkarätigen Events bot das Schlosshotel Kitzbühel, das in diesem Jahr sein 20-jähriges Jubiläum feiert. Die Wellness Aphrodite 2025 in der Kategorie Gesamtkonzept ging an das Hotel Weisses Kreuz in Burgeis (Südtirol). Mit Standing Ovations beklatscht wurde Ausnahme-Unternehmer Erich Falkensteiner von den Falkensteiner Hotels & Residences für seine Ehrung mit dem Sonderpreis der Jury „Tradition & Vision“.

Verliehen wurde die Wellness Aphrodite 2025 in elf Kategorien: Wellness-Küche, Beyond Fitness, Holistic Beauty & Wellbeing, Babymoon, Spa-Design, Signature Treatment, Logis, Spa-Personality, Ökologie & Nachhaltigkeit, Gesamtkonzept sowie Exceptional – Jurypreis für Tradition & Vision.



Die Gewinner der Wellness Aphrodite bestimmte eine Fachjury auf Basis des Reiseportals meintophotel.de und des ‚Mein Tophotel‘ Hotelguides 2025. Die Jury bereicherten Prof. Dr. Marco Gardini, stellvertretender Institutsleiter des Bayerischen Zentrums für Tourismus e.V. an der Hochschule Kempten und Professor für Internationales Hospitality Management und Marketing an der dortigen Fakultät Tourismus-Management, Sven Huckenbeck, international ausgezeichneter Consultant in der Wellnessbranche, Anke Brendt, Product Manager der FIBO (Weltleitmesse für Fitness, Wellness und Gesundheit, Köln), der TV- und Spitzenkoch Christian Henze, Stephanie Ganterer, Hotelcoach bei Brandnamic, Fullservice Marketingagentur in Brixen sowie Sarah Leoni, Redakteurin beim Fachmagazin ‚Tophotel‘ und bei ‚Mein Tophotel‘.



Die Schlosshalle und der exklusive Marktplatz des Schlosshotel Kitzbühel boten den passenden Rahmen für die Auszeichnung der besten Wellnesshotels, Chalets und Hotelpools im deutschsprachigen Raum. Gastgeber Uwe Schramm freute sich, die rund 140 geladenen Gäste aus Hotellerie, Zulieferindustrie, Branchenverbänden und Presse begrüßen zu dürfen. Moderator Michael Sporer vom Bayerischen Fernsehen führte gewohnt souverän durch das Programm.



Der Award für den COOLSTEN POOL 2025 ging an den Pool des FREIGOLD Impulshotel in Freistadt (A). Beim Online-Voting stimmten insgesamt 8000 Teilnehmer ab.



Die Auszeichnung Lieblings Chalet Award 2025 durch die Redaktionsleitung von ‚Mein Tophotel‘ erfolgte in drei Kategorien.

Die Sieger des Lieblings Chalet Award 2025:



Kategorie Küche

Chalets Valsegg, Vals (I)

Kategorie Ausstattung

Chalet Resort ZU KIRCHWIES, Lajen (I)

Kategorie Konzept

Hofgut Hafnerleiten, Bad Birnbach (D)



Die Siegerhotels der Wellness Aphrodite 2025:

Kategorie Wellness-Küche

Reischlhof Wellness & Naturresort, Wegscheid (D)



Kategorie Beyond Fitness

Alpenresort Schwarz, Mieming (A)



Kategorie Holistic Beauty & Wellbeing

Preidlhof Luxury DolceVita Resort, Naturns (I)



Kategorie Spa-Design

Hotel Jungbrunn – Der Gutzeitort, Tannheim (A)



Kategorie Logis

GAMS zu zweit, Bezau (A)



Kategorie Ökologie & Nachhaltigkeit

Naturhotel Waldklause, Längenfeld (A)



Kategorie Babymoon

Das König Ludwig Inspiration Spa, Schwangau (D)



Kategorie Spa-Personality

Sara Comper, Seeleiten Lake Spa Hotel



Kategorie Gesamtkonzept

Hotel Weisses Kreuz, Burgeis (I)



Signature Treatment

Unter den vor Ort ausgeführten Signature Treatments begeisterte die Heuanwendung aus Hauber‘s Naturresort in Oberstaufen.



Das gelungene Finale setzte die Verleihung des Awards „Exceptional – Jurypreis für Tradition und Vision“. Prof. Dr. Marco A. Gardini ehrte als Laudator den Ausnahme-Unternehmer Erich Falkensteiner als Visionär der europäischen Hotellerie, dessen Name untrennbar mit Qualität, Innovationskraft und unternehmerischem Mut verbunden ist. Mit seiner klaren Strategie, regional verwurzelten Werten und dem Gespür für internationale Trends hat er die Falkensteiner Gruppe zu einer der führenden Hotelmarken Europas aufgebaut. Unter großem Applaus nahm der Preisträger die Wellness Aphrodite entgegen und dankte der Jury.

Tania Schütze von SPA inside war bei der Verleihung dabei und ließ sich mit Jacqueline Schaffrath, Head of Mein Tophotel, Freizeit Verlag ablichten. Die Gastgeber, Hoteldirektor Uwe Schramm vom Schlosshotel Kitzbühel und Keven Prünster, Spa-Manager und stellvertretender Direktor, standen ebenfalls mit Tania Schütze gemeinsam vor der Kamera. Ein Foto gab es auch mit Wolfgang Falkner, Gründer des SpaCamp.