Das Parkhotel Quellenhof Aachen feiert in diesem Jahr seinen 110. Geburtstag. Aus diesem Anlass historische Haus „Die geheimen Aufzeichnungen einer Grande Dame“ herausgegeben. In dem Buch erzählt eine unbekannte Erzählerin, was das Grand Hotel seit 1916 gesehen, gehört und gesammelt haben könnte. Begleitet werden soll das Buch mit KI-kolorierten Originalaufnahmen via Social Media, die echte Räume aus der Vergangenheit animiert zeigen. Wer schon immer wissen wollte, was hinter den Türen eines Grand Hotels passiert, findet darin Geschichten, die sonst meist verborgen bleiben. Das klingt ein wenig nach der Erfolgsserie „Bridgerton”, spielt aber mitten in Aachen. Es geht um große Namen, kleine Szenen und Geschichten, die man weitererzählt. Bill Clinton, Haya von Jordanien und Henry Kissinger tauchen ebenso auf wie eine Champagnerbar aus Eis, Falken auf dem Hotelflur, Pferde, die Evian-Wasser trinken oder Rolex-Uhren als Trinkgeld. Der Quellenhof ist dabei mehr als bloße Kulisse. Er ist das Wohnzimmer der Aachener und ihrer internationalen Gäste.

KI-kolorierten Originalaufnahme Die geheimen Aufzeichnungen einer Grande Dame 110 Jahre Quellenhof Aachen

Das Haus steht mitten im Park, wirkt schon von weitem opulent und gehört seit 1916 zur Geschichte der Kaiserstadt. Welches Hotel hat heute noch eine eigene Kaminhalle und eine eigene Teehalle? Dazu kommen ein moderner Spa-Bereich mit Saunen und Pool, die koloniale Elephant Bar, die Sonnenterrasse und die eleganten Zimmer, die bis Jahresbeginn umfangreich modernisiert wurden. www.parkhotel-quellenhof.de/110-jahre-parkhotel-quellenhof-aachen

Aufmacherbild: PCTRBRLN