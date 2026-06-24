ist zum Geschäftsführer der Five E Group berufen worden. Gemeinsam mit Michael Scharf (links) und Mario Reincke (rechts) leitet er nun die Unternehmensgruppe, zu der das Schloss Fleesensee und die Beech Resorts gehören. Für diese Aufgabe kann er auf eine 20-jährige Erfahrung in Hotellerie, Gastronomie und Hospitality zurückblicken. Zuvor war Gust u. a. im Abion Hotel Berlin oder dem Hotel Telegraphenamt Berlin tätig. Dort steuerte er neben dem Hotelbetrieb zeitweilig bis zu sieben gastronomische Outlets. Er gilt als ausgewiesener Experte, der operative Umsetzungsstärke mit strategischem Denken verbindet.