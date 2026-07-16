Grund zum Feiern bei den Vitalpina Hotels Südtirol: Vor genau 20 Jahren schloss sich eine Handvoll ambitionierter Hoteliers zusammen, um ihre gemeinsame Vision eines naturnahen und nachhaltigen Urlaubs zu verwirklichen. Heute vereint die Kooperation rund 30 gleichgesinnte Südtiroler Gastgeber, die für authentische Naturerlebnisse, holistische Erholung und gelebte Regionalität stehen. Bewegung, Entspannung, eine bewusste Küche mit lokalen Erzeugnissen sowie traditionelle Wellnessanwendungen mit den Schätzen der alpinen Natur prägen die Mitgliedshäuser. Grundlage bildet eine Philosophie, die auf den drei Säulen bewusster Lebensstil, regionale Verwurzelung und echte Gastfreundschaft basiert. Verbindliche Qualitätskriterien sichern den hohen Standard. Anlässlich des Jubiläums erwarten die Gäste in 2026 besondere Erlebnisse in den Mitgliedsbetrieben: Das Gerstl Alpine Retreat beispielsweise veranstaltet im Sommer ein „Alpine Reset“ mit Wanderung zum Bergsee und Kälte-Challenge und das Cyprianerhof Dolomit Resort präsentiert eine eigens produzierte Oper am Fuße des Rosengartens. Brigitte Zelger, Präsidentin der Hotelkooperation und Gastgeberin des Green Luxury Hotel Pfösl in Deutschnofen, erklärt: „Dieses Jubiläum zeigt, dass wir schon vor vielen Jahren auf die richtigen Werte gesetzt haben. Gemeinsam sind wir gewachsen, haben uns weiterentwickelt und neue Angebote geschaffen. Für die Zukunft planen wir, uns noch mehr auf das Wesentliche zu konzentrieren. Uns auf das, was wir haben, zu besinnen und es für künftige Generationen zu bewahren.“ www.vitalpina.info

Aufmacherbild: Helmuth-Rier