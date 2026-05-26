wird Direktorin des Mandarin Oriental in München und folgt damit auf Marc Epper, der das Haus zuvor leitete. Sie kann auf über 20 Jahre Erfahrung in der internationalen Luxushotellerie zurückblicken. Zuletzt war die gebürtige Wienerin Direktorin des Mandarin Oriental in Prag, verantwortete dort die strategische Entwicklung des tschechischen Standorts und die Verankerung des Hauses im Markt. Davor war sie im Management anderer internationaler Hotelgesellschaften tätig, etwa in Verkauf, Marketing und Betrieb von Hyatt und Accor. Neben ihren operativen Aufgaben ist die neue Direktorin als Mentorin in Netzwerken engagiert, die Frauen in der Hotelbranche fördern. In ihrer neuen Funktion wird Göttling die strategische Gesamtausrichtung des Betriebs übernehmen. Der Fokus soll dabei auf der Gestaltung von Gästeerlebnissen und einer Verbindung zur Stadt München liegen. Auch kontinuierliche Weiterentwicklung der betrieblichen Servicekultur gehört zu ihren Aufgaben. Nach eigenen Angaben möchte Barbara Göttling das besondere Erbe des Hauses mit Klarheit und Respekt weiterführen, das Haus als unverwechselbaren Ort der Begegnung und Gastfreundschaft positionieren und dabei den kulturellen Wurzeln sowie dem asiatischen Erbe der Marke treu bleiben.