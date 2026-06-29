Groupe GM, weltweiter Anbieter von Premium-Amenities, kündigt die erste exklusive Hotellinie in Partnerschaft mit Floral Street an. Die unabhängige britische Parfümeriemarke hat sich auf die Fahnen geschrieben, exquisite Düfte zu schaffen, die erschwinglich und umweltbewusst sind und das Selbstbewusstsein der modernen Frau stärken. Als aufstrebende Parfümmarke hat die Marke unter anderem durch die Zusammenarbeit mit Netflix für die Serie „Bridgerton“ auf sich aufmerksam gemacht. Die Amenities von Groupe GM duften nach Electric Rhubarb, einer Komposition aus spritzigem englischem Rhabarber, Island Gardenia und weichem Sandelholz. Rhabarber ist der überraschende Star unter den Duftnoten des Jahres 2026 und erweitert das Universum der floralen Düfte über die Blüte hinaus. Die Formeln der Produkte bestehen bis zu 97 Prozent aus Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs und umweltbewussten Verpackungen. Die Linie umfasst Handseife, Duschgel, Shampoo, Conditioner sowie Hand- und Körperlotion. Das umweltfreundliche Sortiment steht im Einklang mit dem Care About Earth-Programm von Groupe GM und soll zu den Bemühungen des Unternehmens zur Reduzierung seiner Umweltauswirkungen beitragen. www.groupegm.com