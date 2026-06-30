Der Chiemgauer Spezialist für hochwertige Therapieliegen, Relax Sensation, gibt seine strategische Partnerschaft mit dem Technologie-Pionier Seroton bekannt. Gemeinsames Ziel ist es, mentale und körperliche Regeneration im therapeutischen Alltag barrierefrei miteinander zu verbinden. Erstes Resultat der Kooperation ist die Therapieliege RelaxSensation Arora. Seroton ist Entwickler einer multisensorischen Entspannungstechnologie, die bewährte mentale Entspannungsverfahren wie geführte Meditationen, Body Scans oder Atemtraining körperlich erlebbar macht. Über eine App gesteuert, übersetzt ein rein luftbasiertes System in den Liegemöbeln die Audioinhalte synchron in hochpräzise, sanfte haptische Impulse auf den Körper – komplett ohne störende Motoren, Vibrationen oder Elektrik im Polster. Für Relax Sensation bedeutet diese Partnerschaft die Evolution der klassischen Therapieliege: Audio und Haptik bilden ein gemeinsames Erlebnis. Durch die feste Integration der Seroton-Technologie wird aus einer ergonomisch optimierten Behandlungsliege ein autonom nutzbares, zertifiziertes Therapiesystem zur ganzheitlichen Tiefenentspannung. www.relax-sensation.de