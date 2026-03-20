Hightech trifft Hautgefühl: 2026 verschmelzen Lichttherapie, smarte Technologien und innovative Wirkstoffe zu neuen Beauty-Routinen. LED-Masken stehen dabei ebenso im Fokus wie intelligente Pflegeformeln, die Regeneration gezielt unterstützen – im Spa und auch zu Hause.

Die kleinen Lampen haben Power und wirken dabei erstaunlich entspannend: LED-Masken leuchten gerade besonders hell auf, wenn es um innovative Beauty-Ansätze geht. Dieser Masken-Trend stammt ursprünglich aus Südkorea (K-Beauty) und wurde durch soziale Medien wie TikTok sowie prominente Platzierungen zum Beispiel in der Netflix-Serie „Emily in Paris“ weltweit populär. Der Hype basiert auf dem Wunsch nach professioneller Lichttherapie für zu Hause, um Hautprobleme durch verschiedene Wellenlängen (rot für Anti-Aging, blau gegen Akne) zu behandeln.

Das Prinzip dahinter nennt sich Photobiomodulation. Bestimmte Lichtwellen dringen dabei in unterschiedliche Hautschichten ein und stimulieren dort zelluläre Abläufe. Rotes Licht (sichtbar) wird mit der Aktivierung der Kollagenproduktion in Verbindung gebracht. Nahinfrarotes Licht (unsichtbar) dringt tiefer ein und unterstützt regenerative Prozesse und die Energieversorgung der Zellen. Die Anwendung dauert meist zehn bis 20 Minuten – ein Zeitfenster, das sich mühelos in den Alltag integrieren lässt. Entscheidend ist die Regelmäßigkeit: Mehrere Sessions pro Woche sorgen für einen besseren Effekt.

LED-Masken arbeiten mit rotem und infrarotem Licht, das die Zellaktivität stimuliert und die hauteigene Regeneration ankurbelt. Kollagenbildung wird gefördert, Entzündungen werden gemildert, Spannkraft und Ebenmäßigkeit sichtbar verbessert. LED-Masken gehören zu den größten Beauty-Trends – nicht nur als Tech-Gadget, sondern als ernstzunehmende Behandlung, wie die myLEDmask von myBlend, die Lichttherapie mit gezielten Beauty-Treatments verknüpft. www.myblend.com

Lippenpflege

Silk’n Lumilips vereint Lippenpflege mit LED-Licht. Die Technologie stimuliert die Lippenzellen, fördert die Durchblutung und unterstützt die natürliche Regeneration – für sichtbar geschmeidigere, gepflegte Lippen und einen dezenten Plumping-Effekt, 99 Euro. www.silkn.eu

Perfekte Kombi

Jovs 4D Laser Mask x Vinoble Cosmetics: Patentierte Lasertechnologie bündelt Lichtstrahlen präzise bis in die Dermis und aktiviert die Zellregeneration. In Kombination mit der Pflegemarke entsteht ein High-End-Anti-Aging-Ritual. www.vinoble-cosmetics.at

Inklusive Behandlungskonzept

Eine der Marken, die das Thema früh ganzheitlich gedacht hat, ist myBlend. Die LED-Maske mit 288 roten und pulsierenden infraroten Lichtquellen und mit vordefinierten Programmen ist eingebettet in ein umfassendes Behandlungskonzept: In den myBlend-Treatments wird die Maske nach Reinigung und Wirkstoffseren eingesetzt, um die Haut optimal aufnahmefähig zu machen. Parallel dazu bietet die Marke abgestimmte Pflegeprodukte an, – von hydratisierenden Seren bis zu regenerierenden Cremes – die das Licht-Treatment begleiten und verlängern. Der Markt wächst ständig und so bieten Marken wie Current

Body, Next Level Anti-Aging, Nooance, silk’n oder die Jovs 4D Laser Light Therapy Mask in Kombination mit der Pflegemarke Vinoble unterschiedliche Lichtsysteme an – teils sogar für die Mundpartie oder einzelne Körperzonen. Die verschiedenen Geräte unterscheiden sich in Design, Intensität und Wellenlängen, folgen jedoch alle derselben Idee: Licht als sanfter Impulsgeber für sichtbar vitalere Haut. Und das wird nun immer mehr in Behandlungen integriert. Nach Peelings oder Seren fungiert das Licht als Verstärker, der die Prozesse beschleunigt und die Haut anregt, sich zu regenerieren.

Faltbar Das FAQ Dual LED Panel besteht aus zwei faltbaren Lichtpaneelen im „Buchformat“, die zusammen eine größere Fläche abdecken – so wird das Gesicht gleichmäßig und intensiv behandelt. Als Komplettgerät für zuhause erhältlich. Die 512 LEDs wirken gegen Falten, Unreinheiten und Pigmentflecken. Primär im Gesicht, aber auch am Körper einsetzbar, zirka 929 Euro. www.faqswiss.com

Flexible Panels Für gezielte Anwendungen an Schultern oder auch Knien eignet sich das CurrentBody Skin LED Lichttherapie Panel mit flexibler Silikonoberfläche, das sich optimal an geschwungene Körperpartien anpasst. 544 LEDs mit vier klinisch geprüften Wellenlängen unterstützen die Hautregeneration, den Kollagenaufbau und ein ebenmäßigeres Hautbild, ab 1100 Euro. www.currentbody.de

Regeneration unterstützen

Während LED-Masken Impulse setzen, liefern moderne Formulierungen die passende Basis, wie sogenannte Exonomen oder Nexonomen – komplexe Wirkstoffsysteme, die sich an der Exosomenforschung orientieren. Exosomen fungieren im Körper als Botenstoffe zwischen den Zellen. In kosmetischen Anwendungen sollen entsprechende Technologien die Zellkommunikation unterstützen und regenerative Prozesse gezielt fördern.

Daneben bleiben bewährte Wirkstoffe unverzichtbar, so wie beispielsweise Hyaluronsäure. Der Beautyklassiker sorgt als Feuchtigkeitsmagnet für unmittelbare Fülle und unterstützt die durch Licht aktivierte Haut mit intensiver Hydration. Kollagen-stimulierende Peptide regen die körpereigene Produktion an und greifen damit das zentrale Anti-Aging-Thema der LED-Therapie auf.

Retinol ist die Wahl bei Hauterneuerung und Strukturverbesserung, denn es fördert ebenfalls die Kollagensynthese, kann jedoch empfindliche Haut reizen. Hier bekommt Bakuchiol, gewonnen aus dem Samen der Babchi-Pflanze, immer mehr Bedeutung: Der pflanzliche Wirkstoff zeigt vergleichbare Effekte, wirkt jedoch meist milder und wird deshalb zunehmend in sensi-blen Pflegekonzepten eingesetzt.

So entsteht eine Beauty-Routine, die nicht mehr zwischen Gerät und Creme unterscheidet. Licht setzt den Impuls, Wirkstoffe führen ihn fort – und genau dieses Zusammenspiel macht den aktuellen Hautpflege-Trend so spannend wie sichtbar.

High-Tech-Glow über dem Vierwaldstättersee

(Fotos: Bürgenstock Hotels AG)

Bürgenstock Resort Lake Lucerne Das imposante Resort thront hoch über dem Vierwaldstättersee und vereint ikonische Architektur mit alpiner Ruhe auf höchstem Niveau. Herzstück ist das 10 000 Quadratmeter große Alpine Spa mit seinem außergewöhnlichen Infinity Pool, Hydrothermal Journeys, Private Spa Suiten und maßgeschneiderten Retreats. Saunen, Hammam, Ruhebereiche und eine kuratierte Beauty Lounge schaffen Raum für Regeneration mit Weitblick. Das Spa hat nun exklusiv das Spa-Angebot mit der Marke myBlend erweitert, in deren Mittelpunkt innovative Treatments mit einer speziellen LED-Maske stehen. burgenstockresort.com/de/spa

Für das Bürgenstock Alpine Spa wurde ein kuratiertes myBlend-Treatment-Menü entwickelt. Exklusiv angepasst verbinden die Behandlungen präzise Wirkstoffformeln mit der myLEDmask und individuellen Massagetechniken. (Fotos: Bürgenstock Hotels AG)

Ausführliche Hautpflege-Tipps und weitere Beauty-Themen stellen wir Ihnen in der aktuellen Ausgabe SPA inside vor.