Groupe GM, weltweiter Anbieter von Premium Pflegeartikeln für Hotelgäste, gibt eine exklusive Partnerschaft mit der Hautpflegemarke myBlend bekannt. Mit dieser Zusammenarbeit steigt myBlend erstmals in den Bereich der Hotelausstattung ein. Das zur Groupe Clarins gehörende myBlend ist ein Kosmetikunternehmen, das Innovation, Wellness und einen ganzheitlichen Ansatz miteinander verbindet. Die Marke hat sich zum Ziel gesetzt, sinnliche Rituale anzubieten, die das Wohlbefinden steigern und Körper und Geist verjüngen. Die neue Hotellinie duftet frisch und blumig mit Bergamotte und rosa Pfeffer, Rose, Veilchen und Pfirsich. Die Pflegeartikel von myBlend bestehen bis zu 98 % aus natürlichen Inhaltsstoffen, mit umweltbewussten Verpackungen. Das 300-ml-Ecofill-Spendersystem ist mit versiegelten, austauschbaren Beuteln ausgestattet. Diese nachfüllbare, rückverfolgbare Lösung aus Aluminium soll eine saubere und sichere Methode bieten, die Abfall reduziert und effizientere Hotelabläufe fördert. Die Kollektion umfasst Duschgel, Shampoo und Spülung sowie Handgel und Körperlotion. www.groupegm.com/en/