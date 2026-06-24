Ein Brand im Hotel Klosterbräu in Seefeld/Tirol sorgte im April dieses Jahres für Aufsehen in der Hotellerie. Er führte zu einem Großeinsatz mit mehreren hundert Feuerwehrkräften. Personen wurden nicht verletzt, aber am Hotel entstand erheblicher Sachschaden, unter anderem durch Löschwasser. Dennoch konnte der Großteil des Traditionshauses gerettet werden. Wie die Ermittlungen zwischenzeitlich ergaben, brach das Feuer wahrscheinlich im Zusammenhang mit Renovierungsarbeiten aus, Brandstiftung konnte ausgeschlossen werden. Inzwischen wurde bereits mit dem Wiederaufbau des Klosterbräu begonnen. Parallel dazu werden die bereits vor dem Brand geplante Modernisierung und Erweiterung des Wellnessbereichs um ein Adult Only Spa, die Einrichtung eines Naturbadeteichs und weitere Maßnahmen weiterverfolgt. Das Pop-up-Restaurant „Phoenix“ im ehemaligen Bräukeller des Hotels soll bereits am 2. Juli 2026 eröffnet werden, die Wiedereröffnung des Hotels ist für Anfang Dezember 2026 geplant. Im Bild sind die Gastgeber Agnes und Alois Seyrling zu sehen.

Aufmacherbild: Florian Lechner