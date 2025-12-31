Mit neuen Grand-Luxury Suiten empfängt das Hochfirst – The Luxury Mountain Resort im Tiroler Ötztal seine Gäste diesen Winter. Mit 63 Quadratmetern ist die Suite Royal die kleinste der Suiten und eignet für zwei Erwachsene und zwei Kinder. Weitere Suiten umfassen 80 bzw. 98 Quadratmeter. Insgesamt verfügt das 5-Sterne-Haus über 61 Zimmer und 22 Luxus-Suiten. Der 1.500 Quadratmeter große Spa- und Wellnessbereich verfügt über In- und Outdoor Pool, wärmende Saunawelten, Dampfbädern und Ruhezonen. Direkt am Lift gelegen, ermöglicht das Hochfirst in imposanter Bergkulisse Ski-In & Ski-Out vom Feinsten. In Kooperation mit Tyrolean Jets & Services / Flughafen Innsbruck bietet das Hotel einen individuellen Privatjet-Service an, damit Gäste flexibel und auch kurzfristig ihren Urlaub antreten können. Oder man reist mit dem Helikopter direkt von den Flughäfen Innsbruck oder München an. www.hochfirst.com/