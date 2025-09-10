hat mit Beginn der Sommersaison 2025 die Position des General Managers im Familux-Stammhaus Alpenrose in Lermoos übernommen. Der Antritt des Schweizers fällt in eine Phase der Erneuerung, in der das vielfach ausgezeichnete Tiroler Familienresort nach umfassenden Umbau- und Modernisierungsarbeiten in eine neue Ära startet. Kalina verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung in führenden Häusern der gehobenen Hotellerie. Zu seinen Stationen zählen u.a. das Suvretta House in St. Moritz und das Familienresort Meeru Maldives. Als Hoteldirektor der Alpenrose übernimmt er die operative Gesamtverantwortung für das Haus – von der Sicherstellung höchster Dienstleistungsqualität über die Führung und Weiterentwicklung des rund 180-köpfigen Teams bis hin zu strategischen Projekten im Sinne der Familux-Philosophie.