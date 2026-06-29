Wie gelingt ein echter Tiroler Kaiserschmarren? Welche Handgriffe sorgen für ein perfekt gemachtes Hotelbett? Und wie funktioniert ein wohltuender Saunaaufguss? Im Böglerhof – pure nature spa resort im Alpbachtal erhalten Gäste im Rahmen besonderer Hands-on Experiences auch exklusive Einblicke hinter die Kulissen des familiengeführten 5-Sterne-Hotels. Dabei dürfen Besucher nicht nur zuschauen, sondern selbst aktiv werden – gemeinsam mit den Menschen, die den Böglerhof täglich mit Leben füllen. Ob beim gemeinsamen Kochen, beim Saunawedeln oder beim kreativen Anrichten feiner Köstlichkeiten: Die interaktiven Formate schaffen Begegnungen und machen Gastfreundschaft auf besondere Weise erlebbar. Bei der Experience „Housekeeping zum Mitmachen” erleben Gäste aus erster Hand, worauf es bei der Zimmerpflege ankommt. Beim Grundkurs im Saunawedeln zeigt ein Saunameister die Grundlagen der Aufgusskunst. Beim „Böglerhof tischt auf”- Workshop geben die Lehrlinge des Hauses Gästen einen authentischen Einblick in ihre Ausbildung im Hotelalltag und beim Sch(l)aukochkurs mit dem Küchenchef erfahren die Teilnehmer Wíssenswertes über moderne Kochtechniken, regionale Zutaten und die Philosophie der Küche. Beim Kaiserschmarrenkochkurs lernen Gäste gemeinsam mit Gastgeber Johannes Duftner Schritt für Schritt die Zubereitung der Tiroler Spezialität. „Für uns bedeutet Gastfreundschaft, Menschen nicht nur zu verwöhnen, sondern sie auch teilhaben zu lassen. Unsere Hands-on Experiences schaffen persönliche Begegnungen und machen den Böglerhof auf authentische Weise erlebbar”, so die Gastgeberfamilie Duftner. www.boeglerhof.at

Aufmacherbild: Herbert Lehmann