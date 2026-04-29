Das Panorama Royal in Bad Häring trägt nun offiziell die Klassifizierung mit 5 Sternen. Eine Entwicklung, die den konsequent eingeschlagenen Weg des Hauses bestätigt. Mit der Philosophie „Our Way of Healing“ hat sich das Haus als ganzheitlicher Rückzugsort positioniert. Dabei geht es nicht nur um Entspannung, sondern um nachhaltige Regeneration – körperlich wie mental. Be-sonders im Sommer entfaltet sich dieses Konzept in seiner ganzen Vielfalt: In der weitläufigen Garten- und Wasserwelt verschmelzen Ruhe, Bewegung und Natur zu einem stimmigen Gesamterlebnis. Kraftplätze, Pools und Rückzugsorte laden dazu ein, den Alltag hinter sich zu lassen und neue Energie zu schöpfen. Auch architektonisch zeigt sich die Weiterentwicklung des Panorama Royal: Großzügige, lichtdurchflutete Räume und neue Wohnkonzepte holen die Natur bewusst ins Haus und schaffen ein Gefühl von Weite und Leichtigkeit. Kulinarisch unterstreicht das Panorama Royal seinen Anspruch mit einer vielfach ausgezeichneten Küche. Die 5-Sterne-Klassifizierung ist für das Hotel Anerkennung und Ansporn zugleich. Ziel bleibt es, Gästen einen Ort zu bieten, der weit über einen klassischen Hotelaufenthalt hinausgeht, an dem Erholung nachhaltig wirkt und neue Lebensfreude entsteht. www.panorama-royal.at