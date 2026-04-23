Mit einer stärkeren Verzahnung von Kulinarik, Wellness und Gesundheit will sich der Sonnenhof in Bad Wörishofen neu ausrichten. Außerdem möchte das 5-Sterne-Superior-Hotel klarer auf veränderte Gästebedürfnisse wie die wachsende Nachfrage nach ganzheitlichen, gesundheitsorientierten Urlaubskonzepten reagieren. Neben der Einführung einer Genusspension, die flexibel hinzugebucht werden kann, sollen sich neue Zimmerkategorie besonders an jüngere Gäste und Businessreisende richten. Sie sollen reduzierter gestaltet sein und über eigene Küchen verfügen. Außerdem ist ein Ausbau des Bereichs Longevity geplant, als ganzheitlicher Ansatz für ein gesundes, nachhaltiges Leben. Hierzu sollen entsprechende Angebote aus Medizin, Bewegung, Regeneration und Kneipp-Anwendungen gebündelt werden, ergänzt durch Beauty- und Anti-Aging-Treatments sowie eine ausgewogene, zeitgemäße Ernährung.

Aufmacherbild: Hotel Der Sonnenhof