Das 5-Sterne-Superior-Hotel Der Sonnenhof in Bad Wörishofen stellt sich strategisch neu auf und entwickelt sich vom klassischen Grandhotel hin zu einem ganzheitlich gedachten Genussresort. Im Fokus steht eine stärkere Verzahnung der Bereiche Kulinarik, Wellness und Gesundheit sowie eine klarere Ausrichtung auf veränderte Gästebedürfnisse. Ein zentraler Baustein dieser Neupositionierung ist die Neuordnung des gastronomischen Angebots. Mit der Einführung einer Genusspension bündelt das Haus seine kulinarischen Leistungen in einem strukturierten, über den gesamten Aufenthalt gedachten Konzept. Dieses orientiert sich an einer Dreiviertelpension und kann flexibel hinzugebucht werden. Außerdem wird eine neue Zimmerkategorie eingeführt, die sich insbesondere an jüngere Gäste und Businessreisende richtet. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf dem Ausbau des Bereichs Longevity. Der Sonnenhof versteht diesen als ganzheitlichen Ansatz für ein gesundes, nachhaltiges Leben und bündelt entsprechende Angebote aus Medizin, Bewegung, Regeneration und Kneipp-Anwendungen. Ergänzt wird dies durch Beauty- und Anti-Aging-Treatments sowie eine kulinarische Ausrichtung, die auf ausgewogene und zeitgemäße Ernährung einzahlt. Mit dieser Neuausrichtung schärft der Sonnenhof seine Positionierung im Markt und reagiert auf die wachsende Nachfrage nach ganzheitlichen, gesundheitsorientierten Urlaubskonzepten.