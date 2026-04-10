Groupe GM, weltweit agierender Anbieter von Premium-Amenities, hat eine neue exklusive Hotellinie in Zusammenarbeit mit der französischen Marke Compagnie de Provence angekündigt. Sie soll die gemeinsame Vision von Authentizität und raffinierter Einfachheit widerspiegeln. Inspiriert von natürlichen Inhaltsstoffen und Düften aus dem Südosten Frankreichs, verspricht die Linie den Gästen ein unverwechselbares sensorisches Erlebnis. Die Identität der Compagnie de Provence beruht auf der modernen Neuinterpretation des traditionellen provenzalischen Savoir-faires. Die Marke hat sich zum Ziel gesetzt, alltägliche Gebrauchsprodukte zu modernisieren und dabei ihre ursprüngliche Reinheit und Handwerkskunst zu bewahren. Die Hotelprodukte von Compagnie de Provence vereinen sorgfältig entwickelte Formeln mit bis zu 98 % Inhaltsstoffen natürlichen Ursprungs mit einer umweltbewussten Verpackung. Die Linie wird in zwei großen, umweltfreundlichen Verpackungsoptionen angeboten, den revolutionären EcoFill- und Ghost-Spendern von Groupe GM. Das Sortiment umfasst Duschgel, Flüssigseife, Shampoo, Spülung sowie Haar- und Körpergel, außerdem eine Körpermilch in einer Tube auf pflanzlicher Basis mit recycelbarem Verschluss sowie eine 20-g-Duftseife.

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