Design und Umweltverantwortung sind in der heutigen Luxushotellerie nicht mehr voneinander zu trennen. Als Antwort darauf stellt Groupe GM Ecofill Stonecast vor. Die nächste Generation des Nachfüllsystems will hochwertiges Design mit fortgeschrittener Nachhaltigkeit verbinden. Das Sortiment ermöglicht es Hotels und Marken, großformatige Spender nahtlos in ihre eigene Identität und Raumgestaltung zu integrieren. Die Spender der Linie werden hauptsächlich aus Steinpulver hergestellt und lassen sich für eine Vielzahl von Formen, Oberflächen und Designumgebungen konfigurieren. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Flexibilität und Personalisierung. Das patentierte, nachfüllbare Spendersystem Ecofill wurde dank jahrelanger Erfahrung und Kundenfeedbacks kontinuierlich optimiert. https://groupegm.com/de/