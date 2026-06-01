Die luxuriöse Wellness-Badewanne Nuio Duo Zen Edition wurde mit dem Red Dot Award 2026 in der Kategorie Product Design prämiert. Die internationale Jury würdigte damit die Verbindung aus außergewöhnlicher Gestaltung, innovativen Wellness-Technologien und nachhaltiger Materialqualität. Gestaltet von Designer Stefan Diez, verbindet die Nuio Duo Zen Edition organische Formen mit modernem Minimalismus. Die fließende Ergonomie im Rücken- und Nackenbereich erinnert an ein von Wasser natürlich geformtes Becken und schafft im extra tiefen Wannenkörper ein komfortables, von Ruhe geprägtes Badeerlebnis. Infrarotwärme, Licht und Klang verschmelzen zu einer ganzheitlichen Wohlfühlerfahrung, die Körper und Geist zur Ruhe kommen lässt. Features wie die Heat Wave Technologie, integrierter Sound und Ambientebeleuchtung machen die Badewanne zum Rückzugsort für Regeneration und Entspannung. Gefertigt aus stabilem Stahl und edlem Glas und zu 100 Prozent kreislauffähig, vereint Nuio Duo Zen luxuriöses Design mit verantwortungsvollem Ressourceneinsatz im Sinne des Kaldewei-Konzepts Luxstainability. www.kaldewei.com