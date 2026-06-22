Marcus Borowski

ist zum Direktor des Cliff Hotel Rügen Resort & Spa ernannt worden. Das Traditionshotel gehört zur Hotelgruppe Privathotels Dr. Lohbeck. Der Restaurantfachmann und Hotelbetriebswirt begann als Front Office Agent und übernahm dann operative und vertriebsorientierte Führungspositionen. Unter anderem war er im Holiday Inn Crown Plaza in Berlin, dem Steigenberger Resort Rügen und dem Hotel Baltic in Stralsund tätig. Zuletzt wirkte er im Aedenlife Hotel & Resort Hotel Rügen in Vaschvitz. In seiner neuen Position will Borowski das Hotel weiterentwickeln, neue Impulse setzen und für die Gäste unvergessliche Momente schaffen.