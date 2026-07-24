Mit Möbelwaschtischen erweitern Duravit und Patricia Urquiola die Badserie Balcoon. Vier Breiten eröffnen Planungsoptionen, die sich flexibel auf unterschiedliche Bedürfnisse zuschneiden lassen. Die Becken bieten Lösungen, die sowohl funktional als auch gestalterisch überzeugen. Erhältlich sind die Möbelwaschtische in drei ausdrucksstarken Farbvarianten: klassisches Weiß, edles Weiß Matt sowie Clay Terra Matt, ein warmer Terrakotta-Ton, der dem Bad eine natürliche und zugleich moderne Atmosphäre verleiht. Designerin Patricia Urquiola beschreibt die Serie als Spiel mit Volumen und Ebenen, das dem Raum Dynamik verleiht. Die Möbelwaschtische präsentieren sich als monolithische Quader, die durchgängig aus Keramik gefertigt sind. In die klare Grundform ist das Becken nahtlos integriert, ein schmaler Rand zeichnet die Kontur und schafft einen sanften Übergang von der ebenen Fläche zur Vertiefung. Die großzügige Ablagefläche unterstreicht die ruhige, klare Erscheinung. Die präzise Gestaltung der Möbelwaschtische wird ergänzt durch ein durchdachtes Möbelkonzept. Strukturierte Oberflächen und ein natürliches Farbschema verleihen den Möbelelementen Wärme und Authentizität. Gleichzeitig schaffen unterschiedliche Materialien und Nuancen in Weiß, erdigen Brauntönen und Anthrazit Raum für individuelle Lösungen. In dieses Gesamtbild fügen sich die Armaturen in Chrom, Edelstahl gebürstet oder Schwarz Matt nahtlos ein. Vollendet wird die Gestaltung durch den runden Spiegel mit integrierter Beleuchtung. www.duravit.de