Hilton hat die Eröffnung des Elika Cave Suites Cappadocia, Curio Collection by Hilton, bekannt gegeben. Es handelt sich um das erste Höhlenhotel des Unternehmens. Das Anwesen befindet sich in Ortahisar in der türkischen Region Kappadokien, inmitten einer UNESCO-Welterbelandschaft. Das Hotel umfasst 36 Zimmer und Suiten, die in jahrhundertealten, restaurierten Höhlen untergebracht sind. Bei der Gestaltung wurde auf die Erhaltung der ursprünglichen Höhlenstruktur sowie die Integration lokaler Materialien wie Stein, Holz und Keramik geachtet. Zur Ausstattung der Unterkünfte gehören teilweise private Pools, traditionelle türkische Hammams, Kamine oder Whirlpools. Die Anlage selbst ist durch Freiluftwege und eine dörfliche Anordnung geprägt. Ergänzend zum Wohnbereich verfügt das Hotel über einen Wellnessbereich mit zwei Behandlungsräumen, Sauna, Dampfbad sowie einem Hamam. Ortahisar, der Standort des neuen Hauses, ist als sogenannte Cittaslow-Stadt zertifiziert. Nilüfer Durukan, General Manager des Elika Cave Suites Cappadocia, betonte, dass der Fokus des Hauses auf der Wahrung des regionalen kulturellen Erbes liege. www.hilton.com

