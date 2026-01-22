ist zum General Manager des Hilton Mauritius Resort & Spa berufen worden. Das 5-Sterne-Resort, das Gamma Civic gehört und von Hilton Worldwide betrieben wird, verfügt über 193 Zimmer und Suiten. Muscheid will schwerpunktmäßig die Guest Experience verbessern und im Service den Standard aufrechterhalten. Außerdem will sie talentierte Mitarbeiter fördern und das Team stärken. Ihre Laufbahn begann Muscheid mit einer Ausbildung zur Hotelfachfrau im Hilton Mainz. Es folgten Stationen in den Vereinigten Arabischen Emiraten in verschiedenen Positionen für Hilton. Zuletzt war Muscheid General Manager des DoubleTree by Hilton Dubai M Square Hotel & Residences.