hat die Funktion des General Managers im Park Hyatt Zürich übernommen. Seine Aufgabe wird es sein, die Stellung des Hauses als eines der führenden Luxushotels der Schweiz weiter zu stärken. Hierfür bringt er einen reichen Erfahrungsschatz in der internationalen Spitzenhotellerie mit, zuletzt als General Manager des Mandarin Oriental München. Für die Mandarin Oriental Hotel Group wirkte er bereits in Genf, Macau, Doha, Jakarta und Bangkok. Auch das Grand Hyatt Hong Kong sowie das Hotel Baur au Lac in Zürich gehören zu seinen Stationen. Studiert hat der gebürtige Berner an der Ecole hôtelière de Lausanne (EHL). Seine Schwerpunkte liegen in den Bereichen Hotelbetrieb, Gästebetreuung, Markenführung und Gastronomie. Das Park Hyatt Zürich befindet sich derzeit in einer Phase der Weiterentwicklung. Neben gestalterischen Anpassungen soll auch die Hotelidentität strategisch geschärft werden. Auch das Gastronomiekonzept wird überarbeitet.

