Seit Hilton und Small Luxury Hotels vor einem Jahr eine Partnerschaft eingegangen sind, ist das gemeinsame Portfolio auf über 450 Hotels angewachsen, im Durchschnitt kam wöchentlich ein neues SLH-Haus dazu. Auch 12 neue Länder sind vertreten, darunter Andorra, Kambodscha und Slowenien. Hilton konnte dank der Kooperation sein Angebot im Luxussegment deutlich ausbauen. Und Hilton Honors-Mitglieder können nun an einer wachsenden Zahl von Orten in aller Welt Punkte sammeln und einlösen. Doch auch die teilnehmenden SLH-Hotels profitieren von der Partnerschaft, wie sichtbare Leistungssteigerungen belegen. So stieg der Traffic zu den Häusern über Hiltons digitale Buchungskanäle im Juli im Vorjahresvergleich um 78 Prozent.
