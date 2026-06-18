Mit einer umfassenden architektonischen Weiterentwicklung will das Hotel Hubertus in den Dolomiten den Charakter des Hauses konsequent weiterführen – mit neuen exklusiven Highlights, spektakulären Panorama-Perspektiven und stilvoll inszenierten Rückzugsorten. Der neu gestaltete Eingangsbereich und die revitalisierte Lobby schaffen noch mehr Offenheit, Ruhe und Weite. Die Architektur greift dabei die Panoramalage des Hauses auf und macht die umliegende Dolomitenwelt bereits beim Betreten des Hotels spürbar. Weiteres Element der Umbauten ist die neue Panorama Bar aus warmen Materialien, elegantem Design und intimer Atmosphäre. Auch der Wellnessbereich wurde um neue exklusive Rückzugsorte erweitert und unterstreicht die Spa-Kompetenz des Hauses. Im neuen Saunabereich bietet die Panorama-Sauna mit 82 Grad einen freien Blick auf die alpine Bergwelt, ergänzt durch eine sanfte Biosauna mit 55 Grad für entspannte Wärme-Momente sowie ein Dampfbad mit 45 Grad für wohltuende Regeneration und Tiefenentspannung. Großzügige Ruhezonen und bewusst reduzierte Architektur wollen ein Gefühl von Geborgenheit und innerer Balance schaffen. Ergänzt wird das Spa-Erlebnis durch einen neuen Meditationsraum für bewusste Entschleunigung, Achtsamkeit und mentale Regeneration, getragen von der Ruhe der Berge. Als neuer Premium Partner des Golf Club Pustertal erweiterte das Hotel Hubertus zudem sein Aktivangebot. Gäste genießen ein kostenfreies Golferlebnis inmitten der beeindruckenden Südtiroler Berglandschaft. www.hotel-hubertus.com

Aufmacherbild: Visens