Die österreichische Familux Resorts Mayer family hotels GmbH und der Projektentwickler Fehmarn Südstrand GmbH möchten ein gemeinsames Bauprojekt mit einem Investitionsvolumen von mehr als 200 Millionen Euro umsetzen. Städtebauliche und Grundstückskaufverträge wurden bereits von beiden Partnern unterzeichnet. Das Areal am Südstrand auf der Ostseeinsel Fehmarn umfasst 26.000 Quadratmeter. Unter der Marke Familux soll dort ein ganzjährig betriebenes Hotel m 120 Familiensuiten entstehen, welche, über separate Kinderzimmer und Balkone verfügen. Bis zu 500 Gäste sollen dort beherbergt werden können. Erlebnisbäder, ein Bereich für Kinderbetreuung, eine Kinoleinwand sowie eine Saunalandschaft sollen Teil des Angebots werden. Im Haus des Gastes soll es ein À-la-carte-Restaurant nicht nur für Hotelgäste geben. Neben dem Hotelkomplex sind auch fünf Villen auf dem Gelände vorgesehen, eine direkt angeschlossen an das Resort, die anderen vier mit insgesamt rund 260 Einheiten, aufgeteilt in Hotelappartements und klassische Ferienwohnungen. Unter dem Areal ist eine Tiefgarage mit rund 500 Stellplätzen geplant. Baubeginn ist voraussichtlich Anfang 2027, fertiggestellt werden soll die Anlage bis spätestens Anfang 2029. Die Fertigstellung des Hotels ist für 2029 geplant. Die Entwürfe stammen vom Architekturbüro Matteo Thun.

Aufmacherbild: Architekturbüro Matteo Thun