Internationale Marken wie Six Senses, Equinox Hotels, Rosewood Hotels & Resorts, Four Seasons, Nammos und Jayasom bilden gemeinsam die Destination, die unterschiedliche Ansätze von Wellbeing unter einem übergeordneten Konzept vereint. Amaala versteht sich nicht als einzelnes Resort, sondern verbindet führende internationale Marken. Gäste können dabei nahtlos zwischen unterschiedlichen Wellbeing-Erlebnissen wechseln. Ein zentrales Element ist das Corallium Marine Life Institute, ein mehr als 10.000 Quadratmeter großes Meeresinstitut über drei Ebenen, das Forschung, Bildung und immersive Besuchererlebnisse miteinander verbindet. Mit dem Amaala Yacht Club erhält das Rote Meer einen neuen Treffpunkt für die international Yachting-Community. Im Zentrum des Marina Village gelegen, erstreckt sich der 7.900 Quadratmeter große Club über vier Ebenen und vereint Lounges, Terrassen, Bars sowie Signature Dining. Ein kuratierter Veranstaltungskalender soll internationale Gäste, Sportveranstaltungen und kulturelle Formate zusammenbringen. Die Destination richtet sich gleichermaßen an Alleinreisende, Paare, Familien sowie Adventure Traveller. www.amaala.com