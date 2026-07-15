Die kontrastreiche Mittelmeer-Schönheit fasziniert mit karibischen Traumstränden, dem Luxus der Costa Smeralda, wilder Bergwelt und einer besonderen Kulinarik.

Vergessen Sie Langstreckenflüge in die Karibik oder die Südsee – das echte Paradies liegt quasi vor der Tür. Sardinien, die wilde Schönheit im Mittelmeer, flasht mit Kontrasten, die sprachlos machen. Auf der einen Seite fast 2000 Meter hohe Berge, tiefe Schluchten und bizarre Mondlandschaften. Auf der anderen Seite eine rund 2000 Kilometer lange Küstenlinie: kristallklares Wasser in allen Türkis- und Smaragdschattierungen, glitzernder feiner Granitsand und bizarre Felsformationen. Versteckte Traumbuchten wie die Cala Luna oder die legendäre Spiaggia Rosa im Maddalena-Archipel (wo ab und zu sogar Delfine vorbeischauen) bieten Postkartenmotive pur.

San Paolo Apostolo, Olbia (Foto: shutterstock_crazy82) (Foto: shutterstock_fokke-baarssen) Die sardische Seele entdeckt man am besten kulinarisch (Foto: shutterstock_lindasky76)

Von Natur aus Longevity

Wer’s gerne luxuriös mag und echtes Jetset-Flair sucht, der wird an der legendären Costa Smeralda im Nordwesten der Insel fündig. In den kleinen Häfen von Orten wie Porto Cervo etwa liegen Megayachten dicht an dicht. Luxushotels, Sterne-Restaurants, angesagte Clubs und exklusive Shops sind die Spielplätze der VIPs. Lust auf Kultur mit einer Prise Bohème? Dann ist das malerische San Pantaleo der Place to be. Das charmante Künstlerdorf liegt versteckt in den Granitbergen und zieht mit seinen Galerien, Kunsthandwerkern und dem entspannten Wochenmarkt magisch an. Auch Ulassai, bekannt durch die öffentlich ausgestellten Arbeiten der sardischen Künstlerin Maria Lai, oder Bari Sardo mit den modernen Wandmalerien lohnen einen Abstecher. Auf den Märkten der Insel findet man auch alle Zutaten der sardischen Küche, die mit verantwortlich dafür sind, dass die Sarden so alt werden. Die Insel gehört zu den weltweiten „Blue Zones“, in denen überdurchschnittlich viele Hundertjährige leben. Das Rezept? Wenig Stress, gute Luft und gutes Essen. Die Küche ist bodenständig, ehrlich und unfassbar lecker. Unbedingt kosten: Culurgiones. Diese genialen Teigtaschen sind eine Fusion aus Kartoffeln, Schafskäse und frischer Minze. Dazu gibt es das hauchdünne, knusprige Pane Carasau Brot, aromatischen Pecorino Sardo und frische Tomaten. Und weil zu einem guten Leben auch ein guter Tropfen gehört, schenken die Sarden gerne Cannonau ein. Der vollmundige Rotwein ist vollgepackt mit Antioxidantien und hält quasi jung.

Ob beim Sundowner in der modernen, sehr nachhaltig ausgerichteten Inselmetropole Cagliari oder beim Wein auf der Piazza im Städtchen Castelsardo – auf Sardinien gilt das Lebensmotto: „A zent’ami“ – Auf die nächsten 100 Jahre!

Carneval in Oristano (Foto: shutterstock_Marco-Cuccu) Souvenirs aus schönsten roten Mittelmeerkorallen kauft man am besten im Ort Alghero bei Händlern mit offiziellem Qualitätssiegel „Corallium Rubrum Alghero“ (Foto: shutterstock_Maxmad)

An der Ogliastra-Küste sind die Rocce Rosse zu bestaunen. Die roten, gezackten Porphyrfelsen erheben sich östlich des Hafens von Arbatax kathedralengleich aus dem smaragdgrünen Meer. In Kombination mit den weißen Granitfelsen drumherum ist diese Kulisse in ihrer Zusammenstellung weltweit einzigartig (Foto: shutterstock_Vadym-Lavra)

Unsere Hoteltipps auf Sardinien

Wo das gute Leben Tradition hat

Der sardischen Kultur fühlt sich das neue Hotel W im Hafenort Poltu Quatu verpflichtet

Verborgenes Design Hideaway- Umgeben von Granitfelsen und türkisfarbenem Meer

Im malerischen Dorf Poltu Quatu an der Nordostküste Sardiniens liegt das neue Marriott-Hotel mit 157 Zimmern vor der Kulisse eines markanten, fjordähnlichen Jachthafens. Es verbindet zeitgenössische Ästhetik mit lokalem Charme: Natürliche Texturen, Kunsthandwerk und die Mythologie Sardiniens vermischen sich im Interieur mit skulpturalen Formen, Orosei-Marmor und Werken regionaler Künstler. Treffpunkte sind das Fischrestaurant, die lebhafte Lounge und das Wet Deck, ein Ort für entspannte Stunden am Tag und abwechslungsreiche Events am Abend. Spa-Erlebnisse im Away-Spa, Fitnessstudio, Kulinarik-Workshops, Aktivitäten mit lokalen Kunsthandwerkern oder Ausflüge in versteckte Buchten bieten den Gästen viel Abwechslung.

W Sardinia Poltu Quatu Das Resort im Nordosten Sardiniens ist 40 Autominuten vom Flughafen Olbia entfernt. www.marriott.com – Ab 1650 Euro im DZ Ende August.

Luxuriös, aber lässig – Allein, zu zweit oder mit Familie

Das 7 Pines Resort liegt inmitten der Pinienwälder der Baja Sardinia. Es empfängt seine Gäste mit Meerblick und einem imposanten Felsen, der den Weg zu einsamen Buchten und dem lässigen Strandrestaurant Cone Club weist. Ob Chillen am Private Beach oder an den Pools, Yoga bei Sonnenuntergang,

Workout im Fitnessraum, Tennis … – wer aktiv sein will, hat die Wahl. Um anschließend im Pure Seven Spa mit Sauna, Dampfbad und Kneippbecken zu relaxen und natürlich bei herrlichen Treatments auf Wolke 7 zu schweben. Sorgenfrei, denn die Kids werden derweil im Kio Club betreut. 75 Zimmer und Suiten verteilen sich auf drei verschiedene Bereiche inmitten einer 15 Hektar großen Garten- und Küstenlandschaft. Kulinarisch glänzt das Resort mit dem Fine-Dining-Restaurant Capogiro unter Chefkoch Pasquale D’Ambrosio. Pizza gibt es im Spazio by Franco Pepe.

7 Pines Resort Sardinia Das Resort ist knapp 40 Autominuten vom Flughafen und Fährhafen Olbia entfernt. www.7pines.com/de – Ab 1428 Euro im DZ Ende August.

Frischzellenkur – Hotelikone an der Costa Smeralda

Das ikonische Luxushotel der Costa Smeralda, das in den 1960er Jahren entworfene Cala di Volpe, wurde kürzlich umfassend renoviert. Highlight der 121 modern designten Zimmer und Suiten ist das Harrods Penthouse mit drei separaten Suiten, privatem Weinkeller, Marmorbar und Infinity-Pool-Terrasse mit Blick auf die Bucht von Cala di Volpe. Auch kulinarisch bleiben keine Wünsche offen: die Gaumen werden von traditionell sardisch-mediterranen bis japanischen Genusskreationen verwöhnt. Das Spa atmet japanischen Spirit und bietet ganzheitliche Rituale und moderne Treatments mit Produkten der Pflegemarke Shiseido. Im Sommer erwartet das Luxushotel illustre Gäste zur Gala-Night am 12. August, zu der auch ein Live-Auftritt von Superstar Katy Perry angesagt ist.

Cala di Volpe Vom Flughafen wie vom Fährhafen sind es knapp 30 Autominuten zum Hotel. www.marriott.com – Ab 750 Euro im DZ.

Aufmacherbild: iStock-bwzenith

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