Das projektierte Hotel Seegut in Bad Wiessee soll unter der Marke The Luxury Collection geführt werden. Laut einer Mitteilung hat Marriott International bereits eine Vereinbarung für den Betrieb des Hauses am Tegernsee unterschrieben. Der erste Spatenstich fand im Herbst 2024 statt, eröffnet werden soll das Resort 2029. Das Investitionsvolumen beträgt rund 200 Millionen Euro. Geplant sind 25 Einzelgebäude auf einem Grundstück direkt am See, angelehnt an den regionalen Baustil und ausgeführt in traditioneller Holzbauweise. Insgesamt sollen 119 Zimmer, Suiten, Apartments und Villen entstehen, ferner gastronomische Einrichtungen, Veranstaltungsflächen sowie ein 3500 Quadratmeter umfassender Spa- und Wellnessbereich mit 19 Behandlungsräumen, Innen- und Außenpools, Fitnessbereich, Kinderclub und Yoga-Pavillon. Für die Energieversorgung soll das Seewasser thermisch genutzt werden, außerdem sind großflächige Photovoltaikanlagen vorgesehen.

Aufmacherbild: Dietrich Untertrifallar, Architekten