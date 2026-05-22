übernehmen führende Positionen im Spa & Resort Bachmair Weissach, nachdem sie sich im Sommer 2025 vom Weissenhaus Private Nature Luxury Resort an der Ostsee verabschiedet hatten. Dort hatten sie das Haus in zehn Jahren zu einem der führenden Luxusresorts in Deutschland entwickelt. Wie die Bachmair Weissach Group mitteilt, übernimmt Frank Nagel die Position des Geschäftsführers, während seine Frau Natalie Fischer-Nagel wird als General Managerin die operative Leitung des Resorts am Tegernsee verantwortet. Beide stünden für operative Exzellenz und eine moderne Interpretation der Luxushotellerie, so Eigentümer Korbinian Kohler. „Ich bin froh, zwei solche Hochkaräter an den Tegernsee geholt zu haben.“ Der bisherige Geschäftsführer der Bachmair Weissach Group, Thomas Kösters, wechselt nach zehn Jahren in den Beirat des Unternehmens.

(Aufmacherbild: Thomas Plettenberg)