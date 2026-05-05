Der Öschberghof in Donaueschingen wird Teil der Severins Hotels & Resorts. Die Stiftung der Familie Zech hat das Luxusresort gekauft, der Betrieb soll mit bestehendem Konzept und Philosophie weitergeführt werden. Auch die Leitung liegt wie bisher bei Michael Artner. Neben 128 Zimmern und Suiten gehören zu dem Resort auch eine 45-Loch-Golfanlage mit drei Plätzen, ein Spa- und Fitnessbereich auf 5500 Quadratmetern, fünf Restaurants sowie ein Tagungszentrum. Für die Gruppe der Severin*s Hotels & Resorts bedeutet dies weiteres Wachstum. Sie umfasst bereits Häuser auf Sylt, in Lech und künftig auch am Tegernsee, alle mit eigenständiger Ausrichtung. „Der Öschberghof bringt alles mit, wofür die Severins Hotels & Resorts stehen: Exzellenz, Gastfreundschaft und einen außergewöhnlich hohen Qualitätsanspruch“, so Kurt Zech, Vorstandsvorsitzender der Zech Group. „Für uns ist er nicht einfach ein weiteres Hotel im Portfolio, sondern eine Destination, die die Marke Severins Hotels & Resorts auf sehr natürliche Weise erweitert. Unser Ziel ist es, die Philosophie des Öschberghofs zu bewahren und zugleich die gemeinsamen Werte und den Qualitätsanspruch innerhalb der Gruppe weiter zu stärken.“

Aufmacherbild: Zech Unternehmensgruppe