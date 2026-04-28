Mit WellMeeting führen die Ensana Hotels ein neues Veranstaltungskonzept ein, das Business-Meetings konsequent um die Dimensionen Bewegung, Gesundheit und Regeneration erweitert. Premiere feiert das Angebot in den beiden Häusern auf der Margareteninsel in Budapest: das Thermal Margaret Island sowie das Grand Margaret Island. Die Ensana Hotels verbinden traditionelle Heilmittel mit medizinischer Kompetenz. Mit WellMeeting überträgt die Health-Spa-Marke diesen Gesundheitsansatz nun erstmals auf den MICE-Bereich. Der Begriff WellMeeting erschließt sich aus „Wellbeing“ (Wohlbefinden) und „Meeting“ (Besprechung). Ziel ist es, die Konzentration, Energie und Leistungsfähigkeit der Teilnehmer während Konferenzen, Workshops und Tagungen aktiv zu unterstützen. Dabei werden klassische Veranstaltungsformate gezielt um gesundheits- und fitnessfördernde Elemente erweitert. Diese reichen von geführten Nordic-Walking-Touren über Lauftrainings in unterschiedlichen Intensitäten bis hin zu Yoga-Sessions oder kurzen Massageeinheiten während der Pausen. Die Angebote sind so konzipiert, dass sie niedrigschwellig in den Business-Alltag integriert werden können und gleichzeitig Konzentrationsfähigkeit, Erholung und Teamdynamik fördern. Auch die Verpflegung ist ein integraler Bestandteil. Statt klassischer Kaffeepausen setzt Ensana auf gesunde und funktionale Stärkungen. www.ensanahotels.com/de