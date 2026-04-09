Mit der Eröffnung des Champneys Spa setzt das Gran Marbella Resort & Beach Club ein Zeichen im internationalen Wellnessmarkt: Erstmals expandiert die renommierte britische Traditionsmarke Champneys in den Mittelmeerraum. Gäste erwartet ein umfassendes Spa- und Fitnessangebot mit Massagen, Gesichtsbehandlungen, Hydrotherapie, Saunen, Dampfbad und Indoorpool – eingebettet in das moderne, ruhige Ambiente des 5-Sterne-Resorts und ausgerichtet am „Slow Luxury“-Konzept des Hauses. Seit seiner Gründung im Jahr 1925 steht Champneys für die Verbindung moderner Wellness-Technologie mit zeitlosen Therapiemethoden. Das britische Traditionsunternehmen prägt seit über einem Jahrhundert die Entwicklung luxuriöser Spa-Retreats und ganzheitlicher Wohlfühlkonzepte und vereint dabei Gesundheit, Schönheit und Fitness unter einem Dach. Die Vision von Champneys ist es, Menschen nachhaltig zu inspirieren und dem eigenen Wohlbefinden Priorität einzuräumen – mit individuell abgestimmten, fachkundig kuratierten Erlebnissen. Das Gran Marbella Resort & Beach Club wurde im vergangenen Sommer als erstes Haus von Iconic Hotels & Resorts in Andalusien eröffnet. Die Gruppe, zu der unter anderem bekannte Häuser wie Cliveden House oder das Hotel Excelsior Venice Lido gehören, setzt mit der Neueröffnung ihre internationale Expansion fort.

www.granmarbellaresort.com, www.champneys.com