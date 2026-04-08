Die Badserie Aurena von Duravit wurde mit dem Good Design Award in der Kategorie „Bath and Accessories“ prämiert. Die internationale Auszeichnung würdigt den ganzheitlich architektonischen Ansatz der Serie, die von Antonio Citterio entworfen wurde. Inspiriert vom Goldenen Schnitt spielt sie mit ausgewogenen Proportionen, klaren Silhouetten und einer ruhigen, charakteristisch disziplinierten Linienführung. Citterio versteht das Badezimmer als gestalteten Lebensraum, in dem Form, Balance und Atmosphäre eng miteinander verbunden sind. Die Komplettbadserie Aurena überzeugt durch eine architektonisch geerdete, formal disziplinierte Designsprache. Antonio Citterio legt Wert auf visuelle Ruhe und klare Ordnung im Raum – ein Ansatz, der Aurena seinen charakteristischen Ausdruck verleiht. Die Serie verbindet ausgewogene Flächen, präzise Konturen und perfekt abgestimmte Material- und Farbwelten zu einer zeitlosen, atmosphärischen Badästhetik.

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