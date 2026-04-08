Chedi Hospitality, bekannt für die Bereiche Luxus-Lifestyle und designorientierte Hotellerie, hat eine strategische Partnerschaft mit JIH Global Investments LLC angekündigt, um auf den Malediven aktiv zu werden.

Die Zusammenarbeit sieht die Entwicklung eines Boutique-Hotels sowie einer limitierten Kollektion von Markenresidenzen vor und markiert einen bedeutenden Schritt in der fortgesetzten Expansion der Marke in einige der weltweit begehrtesten Reiseziele. Verwurzelt in Chedis Philosophie des zurückhaltenden Luxus und kultureller Authentizität, wird das Projekt eine Interpretation des Insellebens bieten, sorgfältig gestaltet, um Privatsphäre, Architektur und ein Gefühl für den Ort in Einklang zu bringen. Konzipiert sowohl als Rückzugsort als auch als Statement, wird das Projekt gehobene Hotelerlebnisse mit Wohnraum vereinen. Mit einer über 40-jährigen Tradition und mehr als 50 abgeschlossenen Projekten bringt JIH Global Investments umfassende Expertise in Luxus-Hotellerie, Immobilien und strategischen Investitionen mit. Das Unternehmen ist bekannt für seine Turnkey-Fähigkeiten und dafür, komplexe Projekte auf internationalen Märkten umzusetzen. Die Partnerschaft (auf dem Foto sind Stephan Schupbach, Präsident & Group CEO von Chedi Hospitality, und Mohamed Ali Janah, Group Chairman von JIH Global Investments LLC zu sehen) markiert den Beginn eines neuen Kapitels für Chedi Hospitality, während das Unternehmen weiterhin ein globales Portfolio von Destinationen gestaltet, die durch Sinnhaftigkeit, Ortsbezug und zeitloses Design geprägt sind.

Aufmacherbild: Chedi Hospitality