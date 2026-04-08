Mit der Eröffnung des ersten Gertraud Gruber Skin Spa in München schafft die traditionsreiche Beauty-Marke einen Rückzugsort für ganzheitliche Schönheit – im Geburtshaus von Gertraud Gruber am Max-Weber-Platz. Mitten in der Stadt entstand ein Spa, das Ruhe schenkt, moderne Selfcare zelebriert und die Philosophie der Marke erlebbar macht: natürlich, wirksam, wegweisend. Schon 1955 gründete Gertraud Gruber als Pionierin Europas erste Schönheitsfarm am Tegernsee mit holistischem Ansatz. Ihre Haltung: Pflege soll nicht nur verschönern, sondern stärken – von innen und außen. Mit dem neuen Skin Spa München wird dieser ganzheitliche Ansatz nun erstmals auch in einem urbanen Lifestyle-Kontext erlebbar. Es verbindet die traditionsreiche Expertise der Marke mit modernem Selfcare-Gefühl. Zugleich wird Gertraud Gruber Kosmetik hier nicht nur in Treatments spürbar, sondern auch direkt zugänglich. Als klassische Institutsmarke sind die Produkte normalerweise ausschließlich über professionelle Kosmetikinstitute und Spas erhältlich. Im Skin Spa München können Kundinnen und Kunden die Pflege erstmals auch vor Ort entdecken und direkt mit nach Hause nehmen. Das Spa-Menü ist eine Einladung, sich selbst wieder in den Mittelpunkt zu stellen. Im Fokus stehen tiefenwirksame Gesichtsbehandlungen, regenerierende Rituale für Körper und Sinne sowie entspannende Massage-Add-ons.

www.gertraud-gruber.de