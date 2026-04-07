Verleihung der SPA Awards in Baden-Baden

Im feierlichen Ambiente des historischen Kurhauses wurden am 21. März die 29. SPA AWARDS im Beisein von mehr als 300 geladenen Gästen aus der Beauty- & Spa-Branche, der Luxushotellerie sowie aus Kultur und Showbusiness verliehen.

Die von der Ad Alliance ausgerichteten SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Durch den Abend führten die bekannten Moderatoren Annika Lau und Marco Schreyl. Rund um die glamouröse Preisverleihung, bei der die besten internationalen Beautyprodukte und Spa-Konzepte ausgezeichnet werden, gab es ein vielfältiges Rahmenprogramm – darunter Schwimmen mit dem ehemaligen Profisportler Thomas Rupprath oder Boxen mit Box-Weltmeisterin Regina Halmich.

Der Preis „Beauty Idol“ ging in diesem Jahr an Supermodel Nadja Auermann. Sie zählt zu den international bekanntesten deutschen Topmodels der 1990er-Jahre. Die Jury ehrte sie als international prägende Persönlichkeit, als Ikone einer Generation mit einer unvergleichlichen Karriere sowie für ihren respektvollen, gesunden Blick auf Schönheit.

Sylvie Meis wurde in der Kategorie „Female Empowerment“ ausgezeichnet. Die Moderatorin und Unternehmerin engagiert sich seit vielen Jahren für mehr Solidarität unter Frauen und die Förderung weiblichen Unternehmertums. Die Laudatio hielt Vorjahrespreisträger Riccardo Simonetti.

Guido Maria Kretschmer erhielt in diesem Jahr erstmals den „Authenticity Award“. Der Designer, Moderator und Buchautor ist spätestens seit der VOX-Sendung „Shopping Queen“ auch eine feste Größe im deutschen Fernsehen. In ihrer Laudatio betonte RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, dass Guido Maria Kretschmer in einer Welt, in der vieles kopiert und inszeniert wird, für Authentizität und Echtheit steht.

Michael Dorn, Frank Vogel, Astrid Bleeker und Lars-Eric Mann (Foto: Franziska Krug/Getty Images for Ad Alliance) Frauke Ludowig (Foto: Isa Foltin/Getty Images for Ad Alliance) Franka Hänig und Susanne Stoll von redspa media Marco Schreyl, Annika Lau und Guido Maria Kretschmer (Foto: Franziska Krug/Getty Images for Ad Alliance) Sarah Lampe, Head of Marketing Kanebo Cosmetics Deutschland Sylvie Meis und Ricardo Simonetti (Foto: Franziska Krug/Getty Images for Ad Alliance)

Die Preisträger 2026

BEAUTY IDOL: Nadja Auermann

FEMALE EMPOWERMENT: Sylvie Meis

AUTHENTICITY AWARD: Guido Maria Kretschmer

SPECIAL PRIZE: Marco Barotti

FACECARE PRESTIGE: KANEBO Cosmetics SENSAI Total Form Expert Cream

FACECARE LIFESTYLE: GOOVI Be My Berrynol Overnight Treatment

HAIRCARE: PROCTER & GAMBLE / PANTENE PRO V Moisture Boost Leave-In Creme

ORGANIC & CLEAN: DR. GRANDEL Smart Nature Day Serum

SELFCARE: LANCÔME Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster

DROGERIE FAVORITEN: WELEDA Revitalizing Serum Bodylotion

SPA CONCEPTS: Bürgenstock Resort Lake Lucerne

SPA CONCEPTS INTERNATIONAL: Royal Mansour Tamuda Bay : le nouveau resort de luxe du Nord du Maroc