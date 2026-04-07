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Mittwoch, 8. April 2026
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Verleihung der SPA Awards in Baden-Baden

Von Redaktion
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Frau mit kurzen blonden Haaren hält eine goldene Trophäe in der Hand. Sie steht vor einem roten Hintergrund
Nadja Auermann mit dem SPA Awards 2026 (Foto: Isa Foltin/Getty Images for Ad Alliance)

Im feierlichen Ambiente des historischen Kurhauses wurden am 21. März die 29. SPA AWARDS im Beisein von mehr als 300 geladenen Gästen aus der Beauty- & Spa-Branche, der Luxushotellerie sowie aus Kultur und Showbusiness verliehen.

Die von der Ad Alliance ausgerichteten SPA AWARDS zählen zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen. Durch den Abend führten die bekannten Moderatoren Annika Lau und Marco Schreyl. Rund um die glamouröse Preisverleihung, bei der die besten internationalen Beautyprodukte und Spa-Konzepte ausgezeichnet werden, gab es ein vielfältiges Rahmenprogramm – darunter Schwimmen mit dem ehemaligen Profisportler Thomas Rupprath oder Boxen mit Box-Weltmeisterin Regina Halmich.

Der Preis „Beauty Idol“ ging in diesem Jahr an Supermodel Nadja Auermann. Sie zählt zu den international bekanntesten deutschen Topmodels der 1990er-Jahre. Die Jury ehrte sie als international prägende Persönlichkeit, als Ikone einer Generation mit einer unvergleichlichen Karriere sowie für ihren respektvollen, gesunden Blick auf Schönheit.

Sylvie Meis wurde in der Kategorie „Female Empowerment“ ausgezeichnet. Die Moderatorin und Unternehmerin engagiert sich seit vielen Jahren für mehr Solidarität unter Frauen und die Förderung weiblichen Unternehmertums. Die Laudatio hielt Vorjahrespreisträger Riccardo Simonetti. 

Guido Maria Kretschmer erhielt in diesem Jahr erstmals den „Authenticity Award“. Der Designer, Moderator und Buchautor ist spätestens seit der VOX-Sendung „Shopping Queen“ auch eine feste Größe im deutschen Fernsehen. In ihrer Laudatio betonte RTL-Moderatorin Frauke Ludowig, dass Guido Maria Kretschmer in einer Welt, in der vieles kopiert und inszeniert wird, für Authentizität und Echtheit steht.

Michael Dorn, Frank Vogel, Astrid Bleeker und Lars-Eric Mann (Foto: Franziska Krug/Getty Images for Ad Alliance)
Frauke Ludowig (Foto: Isa Foltin/Getty Images for Ad Alliance)
Franka Hänig und Susanne Stoll von redspa media
Marco Schreyl, Annika Lau und Guido Maria Kretschmer (Foto: Franziska Krug/Getty Images for Ad Alliance)
Sarah Lampe, Head of Marketing Kanebo Cosmetics Deutschland
Sylvie Meis und Ricardo Simonetti (Foto: Franziska Krug/Getty Images for Ad Alliance)

Die Preisträger 2026

BEAUTY IDOL: Nadja Auermann
FEMALE EMPOWERMENT: Sylvie Meis
AUTHENTICITY AWARD: Guido Maria Kretschmer
SPECIAL PRIZE: Marco Barotti
FACECARE PRESTIGE: KANEBO Cosmetics SENSAI Total Form Expert Cream
FACECARE LIFESTYLE:  GOOVI Be My Berrynol Overnight Treatment
HAIRCARE: PROCTER & GAMBLE / PANTENE PRO V Moisture Boost Leave-In Creme
ORGANIC & CLEAN: DR. GRANDEL Smart Nature Day Serum
SELFCARE: LANCÔME Rénergie Nano-Resurfacer 400 Booster
DROGERIE FAVORITEN: WELEDA Revitalizing Serum Bodylotion
SPA CONCEPTS: Bürgenstock Resort Lake Lucerne
SPA CONCEPTS INTERNATIONAL: Royal Mansour Tamuda Bay : le nouveau resort de luxe du Nord du Maroc

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