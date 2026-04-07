BEAUTY Düsseldorf zeigte die Vielfalt der Branche

Vom 20. bis 22. März nutzten rund 45 000 Fachbesucherinnen und Fachbesucher aus 68 Ländern die BEAUTY Düsseldorf, um sich bei 1200 Ausstellern und Marken gezielt über neue Produkte, Anwendungen und Geschäftsmodelle zu informieren.

Über 90 Prozent der Befragten waren mit der Gesamtveranstaltung zufrieden. Das bestätigt die hohe Relevanz der BEAUTY für die professionelle Kosmetik. Deutlich gestiegen ist zudem der Besucheranteil aus den Bereichen Podologie und Wellness.

„Die Branche wird anspruchsvoller, vernetzter und deutlich wissenschaftlicher – und genau darauf richten wir die BEAUTY Düsseldorf aus. Wir greifen die zentralen Entwicklungen auf und übersetzen sie in Formate, die sich direkt in den beruflichen Alltag übertragen lassen. Gleichzeitig vernetzen wir die relevanten Akteure und schaffen die Grundlage für Austausch und Geschäftsanbahnung“, sagt Marius Berlemann, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf.

Sechs Bühnen, über 150 Formate: Beauty-Wissen mit Relevanz

Wer verstehen will, wie sich Beauty verändert, musste nur einen Blick ins Fachprogramm werfen: über 150 Vorträge, Workshops und Live-Demonstrationen auf sechs Bühnen, ausgerichtet an den realen Anforderungen im Studioalltag.

Auf der BEAUTY full SKIN Stage wurde Hautpflege konsequent im Kontext von Gesundheit, Lebensstil und Wissenschaft gedacht. Themen wie Mikrobiom, hormonelle Einflüsse oder Neurokosmetik wurden nicht nur vorgestellt, sondern in konkrete Behandlungskonzepte übersetzt. Kuratiert von Dr. Meike Streker stand dabei insbesondere das Leitmotiv „Skingevity“ im Fokus – ein Ansatz, der Hautgesundheit langfristig denkt.

Mit der BEAUTY Düsseldorf Academy wurde das Weiterbildungsangebot zusätzlich gestärkt: Erstmals konnten ausgewählte Inhalte mit einem Zertifikat abgeschlossen werden – ein klarer Mehrwert für Studios und Institute.

Von Natur bis Hightech: Die Vielfalt der Branche

Die Aussteller spiegelten die gesamte Bandbreite der Branche wider – von hochentwickelter Wirkstoffkosmetik über apparative Technologien bis hin zu naturbasierten und ganzheitlichen Konzepten.

Longevity zog sich als zentrales Leitmotiv durch viele Konzepte. Moderne Wirkstoffe, Technologien und ganzheitliche Ansätze zeigen, wie sich Behandlungskonzepte weiterentwickeln. Gleichzeitig gewinnt Naturkosmetik weiter an Bedeutung – mit pflanzlichen Wirkstoffen, nachhaltigen Prozessen und einem bewussteren Umgang mit Ressourcen.

Digitale Anwendungen, KI-gestützte Beratung und neue Analyseverfahren verändern die Interaktion mit Kundinnen und Kunden und machen Behandlungen präziser und individueller.

Die nächste BEAUTY Düsseldorf findet vom 9. bis 11. April 2027 statt, parallel zur TOP HAIR Düsseldorf sowie zum Endverbraucherformat The Art of Beauty and Health.

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