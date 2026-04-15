Sephora eröffnet ersten eigenen Store in München

Mit der Eröffnung seines rund 300 Quadratmeter großen Stores in München am 10. April 2026 hat Sephora die Sendlinger Straße 18 in einen zentralen Hotspot für Beauty-Fans verwandelt. Damit ist Sephora nach dem erfolgreichen Galeria Corner am Marienplatz nun erstmals mit einem eigenen Store in der bayerischen Landeshauptstadt vertreten.

Der neue Store vereint ein sorgfältig kuratiertes Sortiment internationaler Beauty-Brands mit innovativen Produktneuheiten und exklusiven „Only at Sephora“-Highlights – und schafft damit einen Ort, der weit über den klassischen Retail hinausgeht. Zusätzliche Erlebniswelten wie Korean Beauty und Niche Fragrances setzen neue Impulse und laden zum Entdecken ein. Dabei steht Individualität im Mittelpunkt: Düfte werden nicht mehr in Damen- und Herrenkategorien unterteilt, sondern als persönliche Duftwelten inszeniert.

Ergänzt wird das Angebot durch moderne Services wie digitale Hautanalysen, präzises Color Matching sowie Self Check-Out und Mobile POS für ein besonders komfortables Einkaufserlebnis. Auch Click & Collect ist integriert und verbindet den stationären Handel nahtlos mit dem E-Commerce.

„München stand schon lange ganz oben auf unserer Wunschliste. Umso mehr freuen wir uns, mit dem neuen Store in der Sendlinger Straße erstmals die volle Sephora Experience in die Stadt zu bringen“, sagt Björn Überschär, General Manager Sephora Deutschland.

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