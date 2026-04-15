Mit der neuen Trainingsakademie schlägt Gertraud Gruber Kosmetik ein weiteres Kapitel seiner über 70-jährigen Geschichte auf. Im Tegernseer Tal ist ein Ort entstanden, der die lange Tradition des Hauses aufgreift und gleichzeitig neue Maßstäbe für die Aus- und Weiterbildung professioneller Kosmetikerinnen setzen will.

Bei der Eröffnung betonte Geschäftsführer Matthias Keff, die Akademie sei ein klares Bekenntnis zu Qualität, Verantwortung und Zukunftsfähigkeit. Die Kosmetikbranche befindet sich im Wandel. Kundinnen sind informierter, Hautbilder komplexer und Produkte erklärungsbedürftiger denn je. Gleichzeitig steigen die Erwartungen an individuelle Beratung und sichtbare Wirksamkeit. Wer als Kosmetikerin langfristig erfolgreich sein will, benötigt tiefgehendes Wissen, Sicherheit in der Anwendung und eine klare berufliche Haltung. Genau hier will die neue Trainingsakademie ansetzen. Das Seminarprogramm reicht von Basis- und Aufbauseminaren über Dermakosmetik und Wirkstoffkunde bis hin zu Ernährung und betriebswirtschaftlichen Grundlagen. Doch es geht nicht nur darum, neue Techniken zu erlernen, sondern Zusammenhänge zu verstehen. Wissen soll erlebbar werden. In der Showküche wird gemeinsam gekocht, in Workshops werden Wirkstoffe mit allen Sinnen erfahren und im Austausch mit Trainerinnen entstehen neue Perspektiven. Räumlich spiegelt sich der ganzheitliche Anspruch wider. Schulungsräume, Gästezimmer und Gemeinschaftsbereiche wurden so konzipiert, dass Lernen, Austausch und Erholung nahtlos ineinandergreifen. Lichtdurchflutete Räume, natürliche Materialien und eine klare, ruhige Gestaltung schaffen eine Atmosphäre, die an ein Boutique-Hotel erinnert.

www.gertraud-gruber.de