Ein Angebot von www.redspa.de

Mittwoch, 15. April 2026
StartINSIDE beauty
INSIDE beautypersonalien

Johannes Scheer ist Shiseido DACH General Manager

Von Redaktion
0
0
Mann in blauem Anzug und weißem Hemd lehnt an einem Brückengeländer.
Johannes Scheer, DACH-Manager Shiseido

Zusätzlich zu der bisherigen Verantwortung für Shiseido Deutschland übernahm Johannes Scheer zum 1. April die Leitung für Österreich und die Schweiz und agiert als Shiseido DACH General Manager. Die Marketing- und Vertriebsteams in Österreich und der Schweiz berichten direkt an ihn.

Mit Johannes Scheer verfügt die Shiseido Germany GmbH über einen ausgewiesenen Branchenexperten: Seit 2008 ist er Teil des Unternehmens, seit 2018 Country General Manager für Deutschland. Zuvor sammelte er wertvolle Erfahrung in verschiedenen Funktionen bei LVMH Parfums & Kosmetik.

Die Bereiche Human Resources und Finance in Österreich und der Schweiz berichten an Ralf Haasler, der die Rolle des DACH Chief Financial Officer übernimmt und direkt an Johannes Scheer berichtet.

„Diese Ernennungen leisten einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung unserer Organisation sowie zur Umsetzung unserer strategischen Geschäftsziele“, teilt das Unternehmen mit. Desweiteren ermöglicht diese Aufstellung eine noch effizientere Zusammenarbeit mit den Handelspartnern, die bereits heute eigene DACH-Strukturen implementiert haben.
www.shiseido.de

Vorheriger Artikel
Hyrox Youngstars bei Aspria

Schon gesehen?

LESERSERVICE

INSIDE beauty aktuell

PARFUMS D’ELMAR – Luxus in jedem Details

Seltene Rohstoffe in höchster Konzentration machen jedes „Quintessence de Parfum“ zu etwas ganzBesonderem. Die edlen Flakons aus schwerem Kristallglas sind Unikate der Handwerkskunst. www.club-brands.de

D:SOL – WO BERLIN AUF DAS MITTELMEER TRIFFT

HELLENIST PARFUMS – Zeitlose Mythen, moderne Düfte

www.hellenistparfums.com

Innovative Düfte, basierend auf Handwerkskunst

Eine konstante und sehr persönliche Kundenbetreuung ist unerlässlich für eine vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit. Dafür steht die DELVENDAHLDistribution mit all ihren Partnermarken. Aus dem...

DUFTSTARS 2026: Das Publikumsvoting ist gestartet

Die Fragrance Foundation Deutschland gibt alle Nominierten für den Deutschen Parfumpreis DUFTSTARS 2026 bekannt. Insgesamt gehen 54 Duftkreationen von etablierten Marken und Newcomern in...
Mehr laden
© 2024 redspa media GmbH, Baden-Baden