Johannes Scheer ist Shiseido DACH General Manager

Zusätzlich zu der bisherigen Verantwortung für Shiseido Deutschland übernahm Johannes Scheer zum 1. April die Leitung für Österreich und die Schweiz und agiert als Shiseido DACH General Manager. Die Marketing- und Vertriebsteams in Österreich und der Schweiz berichten direkt an ihn.

Mit Johannes Scheer verfügt die Shiseido Germany GmbH über einen ausgewiesenen Branchenexperten: Seit 2008 ist er Teil des Unternehmens, seit 2018 Country General Manager für Deutschland. Zuvor sammelte er wertvolle Erfahrung in verschiedenen Funktionen bei LVMH Parfums & Kosmetik.

Die Bereiche Human Resources und Finance in Österreich und der Schweiz berichten an Ralf Haasler, der die Rolle des DACH Chief Financial Officer übernimmt und direkt an Johannes Scheer berichtet.

„Diese Ernennungen leisten einen wichtigen Beitrag zur weiteren Stärkung unserer Organisation sowie zur Umsetzung unserer strategischen Geschäftsziele“, teilt das Unternehmen mit. Desweiteren ermöglicht diese Aufstellung eine noch effizientere Zusammenarbeit mit den Handelspartnern, die bereits heute eigene DACH-Strukturen implementiert haben.

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