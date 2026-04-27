Das Hotel Jumeirah Burj Al Arab in Dubai soll erstmals seit seiner Eröffnung 1999 umfassend renoviert werden. Die gestalterische Leitung hat der mehrfach ausgezeichnete, französische Innenarchitekt Tristan Auer übernommen. Insgesamt sollen die Arbeiten bei laufendem Betrieb 18 Monate dauern. Der ikonische Bau in Form eines Segels verfügt über 198 Suiten, bei der Erstausstattung kamen viel Marmor, Blattgold und Kristalle zum Einsatz. Architekt Auer will dieses Erbe nun weiterführen.