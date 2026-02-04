Das IST-Studieninstitut erweitert sein Angebot im Bereich „Gesundheit & Wellness“ und bietet ab April erstmals die berufsbegleitende Weiterbildung zum Atemcoach an. Die praxisnahe Ausbildung vermittelt fundiertes Wissen über Atemphysiologie, Atemtechniken und deren Einsatz zur Förderung von Gesundheit, Wohlbefinden und mentaler Stärke. Die Ausbildung richtet sich an Fachkräfte aus Coaching, Therapie, Gesundheitsberatung, Training sowie an Interessierte, die ihr Methodenrepertoire erweitern möchten. Teilnehmer erhalten in den beiden Ausbildungsmonaten sowohl theoretisches Wissen über die Atemphysiologie als auch praktische Techniken, um Menschen dabei zu unterstützen, ihre Atmung bewusst wahrzunehmen und gezielt einzusetzen. Mit dem Abschluss eröffnen sich vielfältige Einsatzmöglichkeiten, beispielsweise in eigener Praxis, in Gesundheitseinrichtungen, im Coachingkontext oder in Unternehmen.

www.ist.de

Aufmacherbild: Halfpoint Images via getty